Afşin’de imar müjdesi

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye, ilçede imar inşaat faaliyetlerinin başladığını ve imar ruhsatlarının verilmeye başlandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ tarafından kalıcı konutların inşaatına başlamasından sonra jeolojik etüt ve imar tadilatı çalışmalarını tamamlayarak bakanlığa gönderen Afşin Belediyesi, inşaat ruhsatı verme işlemlerini başlattı. Afşin'de devletin TOKİ kanalı ile yaptığı kalıcı konutlar yükselirken, bir yandan da vatandaşlar ve müteahhitler kendileri konutları belirlenen kriterlere uygun olarak yapabilecek.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Afşin'de 8 bin TL'den 15 bin TL'ye varan konut kiraları var. Bu fahiş kiralar bizlerin içini acıtıyor. Kış aylarına fazla bir zaman da kalmadı. Afşin'de kısa sürede kalıcı konut sayısının artması gerekiyor. Afşin'de vatandaşların hızla ve sağlam yapılarını inşa ettirmesi ve ruhsat verilmesi adına yoğun bir tempo içine girdik. Başta ekibime desteğini esirgemeyen tüm STK'lara, AK Parti İlçe Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, Esnaf Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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"Şehircilik Bakanlığı kriterleri esas alındı"

Başkan Güven, "Verilen imar izni ile birlikte TOKİ binaları haricinde vatandaşların da müteahhitler aracılığı ile kişisel yaptıracağı konutlar sayesinde yapılaşmanın hızla artmasının kira fiyatlarına da olumlu yönde etkisi olacağını biliyoruz. Afşin gibi zor kış koşullarına sahip ilçelerde konut krizinin çözümü konusunda verdiğimiz imar izni ile normalleşmenin daha hızlı olacağından şüphemiz yok. Diğer il ve ilçelerin de en kısa zamanda normalleşmelerini dilerim. Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda inşaat faaliyetlerine başladık" diye konuştu.

Jeolojik etütleri bitirip, plan tadilatını hızla tamamladıklarını söyleyen Başkan Güven, çalışmalara şubat ayının ikinci haftası itibarıyla başladıklarını ifade etti. Güven, "Belediye personelimize, kadastro bölge il, ilçe müdürlerimize, serbest harita mühendislerimize, likap yetkilimize, mimarlarımıza, inşaat mühendislerimize, müteahhitlerimize, kısaca tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Afşin'de vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve güvenli evlere kısa sürede sahip olmaları ve taşınmaları elzem bir konudur. İlçemizde ikamet edecek hemşehrilerimiz için kolları sıvadık. TOKİ'nin yapımı devam eden kalıcı konut inşaatları yanında özel yapıların da yapımıyla ilgili olarak paydaşlarımızla bir araya gelerek inşaat ruhsatı aşamasına gelebilmek için gerekli çalışmaları birlikte yapıp, hızla normalleşen bir ilçe olduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)