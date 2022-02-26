Afsunlama ne demek, TDK'ya göre Afsunlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afsunlama ne demek? Afsunlama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afsunlama kelimesi. Peki afsunlama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afsunlama nedir, afsunlama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFSUNLAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afsunlama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre afsunlama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyüleme

