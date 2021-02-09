AFTN Memuru Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik mesleği için “3258.01” kod olarak kullanılır iken Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim) mesleği için “2320.26” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

AFTN Memuru Meslek Kodu “3154.04” olarak belirlenmiştir.

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