Afyon Belediyespor - Bahçeşehir Koleji: 70-80

SALON: Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Sinem Tetik

AFYON BELEDİYESPOR: Zelionis 9, Hagins 24, Altan Erol 10, Earl Calloway 2, Cevher Özer 1, Oğulcan Baykan 3, Serkan Menteşe 5, Robert Carter 13, Dorukhan Engindeniz 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Andy Rautins 16, DJ White 16, Manny Harris 25, Marcus Slaughter 5, Emir Preldzic 4, Can Altıntığ 2, Hadi Özdemir 1, Qunio Colom 11

1'İNCİ PERİYOT: 14-24

İLK YARI: 33-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 80-70 yenildi.

Maçın ilk dakikaları iki takımın da karşılıklı sayıları ile geçilirken, maça ağırlığını koyan konuk ekip Bahçeşehir Koleji rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 24-14 önde geçti.

İkinci çeyreğe istekli başlayan ev sahibi Afyon Belediyespor, rakibini yakalamaya çalışsa da, Bahçeşehir Koleji devre arasına 41-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü sürdü. Rakibine 16 sayı fark atan Bahçeşehir Koleji üçüncü çeyreği 63-47 önde geçti.

Son çeyrekte taraftarının desteğini de alan Afyon Belediyespor'un çabaları galibiyeti getirmeye yetmedi. Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u 80-70 yendi.

Maçın en skorer ismi Bahçeşehir Koleji'nden 25 sayı ile Manny Harris oldu. Bahçeşehir Koleji'nde Andy Rautins ve DJ White 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Afyon Belediyespor'da ise Haggins 24 sayı üretti.

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DHA