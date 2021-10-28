Afyon ne demek, TDK'ya göre Afyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afyon ne demek? Afyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afyon kelimesi. Peki afyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afyon nedir, afyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Afyon kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre afyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çiziklerden sızan, güçlü bir zehir olmakla birlikte içinde morfin, kodein vb. uyuşturucular bulunan madde



AFYON KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- afyon çekmek

- afyonu başına vurmak

- afyonunu patlatmak

- afyonu patlamak

- afyon yutmak



AFYON KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- afyon ruhu, afyon sakızı

