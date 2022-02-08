Afyon Ruhu ne demek, TDK'ya göre Afyon Ruhu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afyon ruhu ne demek? Afyon ruhu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afyon ruhu kelimesi. Peki afyon ruhu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afyon ruhu nedir, afyon ruhu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFYON RUHU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afyon ruhu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre afyon ruhu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yatıştırıcı olarak kullanılan afyon tentürü

