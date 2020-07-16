Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğiyle Afyon'da 15 Temmuz'u Anlamak Paneli düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve çok sayıda davetli katıldı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmlerin gösterilmesiyle başlayan etkinliğin açış konuşmaları Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş tarafından yapıldı.

Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal konuşmasında Büyük Taarruz'un başladığı Afyon'da 15 Temmuz'la ilgili bir panel yapılmasının anlamlı olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'un toplumdaki güven duygusunu sarstığını belirten Öçal, yapılan her bir darbenin seçilmiş milli iradeyi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olduğunu dile getirdi. Anma yıl dönümlerinin bir muhasebe ve murakabe fırsatı olduğunu ifade eden Öçal, "Bu millet bir daha kendi çocukları tarafından sınanmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış ise konuşmada Türk tarihine bakıldığında çok sayıda darbe ile karşılaşıldığını hatırlattı. 15 Temmuz'a kadar darbe girişimlerinin her zaman başarılı olduğuna dikkat çeken Yaramış, Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir sınav verdiğini ve bu sınavı başarı ile geçtiğini ifade etti. "Genci, yaşlısı milletin fedakarlığı sayesinde darbe girişimi atlatılmış oldu." diyen Yaramış, bu fedakarlığın unutturulmaması gerektiğinin altını çizdi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise 15 Temmuz'u geçmişte yaşanan darbelerle karşılaştırdığı konuşmasında, "Bu farklılıkların en önemlisi, Türkiye üzerinde hain planları olan birçok uluslararası emperyalist şebekelerle iş birliği yapan ve devletin farklı kurumlarına yuvalanmış grup tarafından yapılmış olmasıdır. Diğer bir özelliği ise dini bir kisveye bürünmüş bir yapının ürünü olmasıdır. Üçüncü özelliği ise dine, devlete ve millete karşı yapılmış ihanet olmasıdır. Bu üç özellik 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayırıyor." ifadelerini kullandı.

Açış konuşmalarının ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şamil Öçal ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fişne konuşmacı olduğu panele geçildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ın yönetiminde gerçekleşen panelde, 15 Temmuz'a dair tanıklıkların yanı sıra Türk tarihindeki darbeler ve 15 Temmuz'un Türk dış politikasındaki yansımaları konuşuldu.

Kaynak: İHA