AFAD'dan gelen bilgiye göre Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, çevre illerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Afyon'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Afyon neden sallandı 8 Kasım 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

AFYON'DA DEPREM Mİ OLDU? AFYON NEDEN SALLANDI 8 KASIM 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Konya'nın Meram ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.