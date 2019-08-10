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Afyon’da orman yangını

İlçenin Yassıören köyü Deliklitaş mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgârın da etkisi ile genişlemeye başladı.

Afyon’da orman yangını

Afyon'un Bolvadin ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçenin Yassıören köyü Deliklitaş mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgârın da etkisi ile genişlemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, Afyon, Dinar'dan itfaiye araçları ve Başmakçı Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Afyon’da orman yangını

Afyon’da orman yangını

Kaynak: İHA

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