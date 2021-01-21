Afyonkarahisar 9 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 8 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda Afyonkarahisar ve İstanbul'da önceden belirlenen 9 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda yapılan aramalarda ise satışa hazır 2 pakette 1,67 gram esrar, 2 paket halinde 1,47 gram kenevir tohumu, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 23 adet av tüfeği kartuşu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.