Afyonkarahisar AK Parti Yerel Yönetimler ve istişare toplantısı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme bölge toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Eskiden Deniz Baykal döneminde bir siyasetleri vardı. Cumhuriyet ve laiklik üzerine bir siyaset yapılıyordu. Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir dönem başladı. Orada ne oldu? Bir FETÖ operasyonu. Bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal'ı. Yerli ve milli olan insanı aldılar, bir kenara koydular" dedi.

Afyonkarahisar'da AK Parti Genel Merkezi tarafından Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı düzenlendi. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve 155'e yakın belediye başkanı, parti yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

"Namus ve şeref sözü vermiştiniz"

Değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, işten atılanların sayısının 7 bine ulaştığını ifade ederek "Üzülerek söylüyorum ki, birkaç ay içerisinde işten atılan insan sayısı ve İstanbul'daki meslek yönetici hocalarının şu an yenilemesi gereken sözleşmeleri yenilemezse toplamda 7 bin kişiyi buluyor. İnsaf. Ne istiyorsunuz çalışan insanlardan? İçlerinde 15-20 yıldır çalışanlar var. Sabah mesaj geliyor telefonlarımıza ben şu belediyede şu vaziyetteyim. "Beni işte attılar Allah rızası için yardım edin" diyor. 7 bin kişi. Sendika değiştirmeye zorluyorlar. Tam 24 bin kişi sendika değiştirdi. Ne oldu ya insanların görüşleri mi değişti birkaç ay içerisinde? Gece rüyalarına aksakallı ihtiyarlar mı girdi? çıkın o sendikadan mı?" dediler. Hepiniz biliyorsunuz değil mi niye bu sendika değişimi olduğunu? Baştan söylüyorlar. "İşten atarız" diyorlar. Siz seçim öncesinde söz vermediniz, namus sözü, şeref sözü vermiştiniz. Ne oldu namusa ve şerefe bu kadar mı ayağa düştü? Hiç kimse işinden olmayacak diye bağıra bağıra söylemiştiniz. Hem Kılıçdaroğlu hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne oldu arkadaşlar? El insaf" dedi.

"Deniz Baykal'ı FETÖ operasyonuyla aldılar"

Deniz Baykal döneminde Cumhuriyet ve laiklik üzerine siyasetlerinin yapıldığını belirten Özhaseki, "Şunu bilin arkadaşlar. Bunların genel siyaseti yalan oldu. Bunu herkes bilsin. Bakın bunu her yerde ilan edin. Eskiden Deniz Baykal döneminde bir siyasetleri vardı. Cumhuriyet ve laiklik üzerine bir siyaset yapılıyordu. Soyut kavramlar üzerinden ülkenin tehlikede olduğuna işaret edilirdi. Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir dönem başladı. Orada ne oldu FETÖ operasyonu. Bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal'ı yerli ve milli olan insanı aldılar bir kenara koydular. Onun yerine birisini getirdiler. Her şeye müsait bir adam. Onunla birlikte o kavramları bıraktılar baştan sona yalan üzerine kurulu bir düzen kurdular. Belediye başkanlığı döneminde seçimler yaklaşıyordu Kılıçdaroğlu tam 3 ay boyunca benim adımı meydanlarda vererek gezdi. Yemin ediyorum her söylediği yalan" diye konuştu.

"Adam başına 10 soruşturma var"

Üç büyükşehir belediye başkanına İçişleri Bakanlığı tarafından el çektirildiğini hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir başka parti daha var HDP. Çok değişik isimlerle kuruluyor, açılıyor ve yeni isimler veriliyor fakat herkese HDP deyince neyi kastettiğimi anlıyor. Bunlarında zaten belediyecilikte gözleri yok. Öyle bir dertleri de yok. Bunların gözleri başka yerde. Seçimler bitti. Bunlar yeniden havaya girdiler. Bunlar daha öncesinde olan biteni yaşanmamış gibi aynı yerden başladılar. 3 tane büyükşehir belediye başkanına İçişleri Bakanlığımız görevden el çektirdi. Yerine de valilerimizi başkan vekili olarak mührü teslim etti. Buradaki suçlama ne? Aslında işin özüne ineni görmedim. Herkes aklındakiyle ve ortalama siyasi üslubuyla anlatmaya çalışıyor. Suçlamalar şunlar. Silahlı terör örgütü kurmak veya üye olmak. İkinci suçlama suçu ve suçluyu övmek terör örgütü propagandası yapmak. Üçüncü suçlama ise görevi kötüye kullanmak. Bunları hepsi suç. Bu konuda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı için 9 tane soruşturma ve kovuşturma açılmış. Mardin Büyükşehir Belediyesi için 6 tane açılmış. Van için de 7 tane. Her biri hakkında da İçişleri Bakanlığı 3'er tane soruşturma açmış, toplamda 31 tane soruşturma ve kovuşturma var. Ortalama adam başı 10 tane soruşturma var. Bunların ömürlerinde bir kez olsun PKK'ya hain veya cani demediler. PKK bir terör yapıyorsa bir saldırı yapmışsa bir askerimizi şehit etmişse tabi ki bizim canımız ve içimiz yanıyor. Terörü lanetliyoruz. Onlarından gelen söz ise şu biz barıştan yanayız. Silahlardan el çektirilsin, silahları bıraksın. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Güya Türk Silahlı Kuvvetlerimizle ve bizim polisimizle sanki silah ve kafile konusunda eşit ve silah bırakacaklar. Yine söylüyorum bir kez bile olsun PKK'yı lanetleyen bir sözlerini duymadım."

"Burası tüyü bitmedik yetimin hakkının olduğu bir yer"

Tecrübeli belediye başkanlarının olduğunu belirten Özhaseki, "Başarının sırrı nedir? Ben de düşündüm bunu. Birincisi iyi niyettir. Siz de diyeceksiniz ki hepimiz iyi niyetliyiz. "Ne var ki bunda?" diyeceksiniz. İhale yapıyorsunuz kim alacak diye aklınızdan geçiyor mu? Eğer geçiyorsa arkadaşlar iyi niyetli değilsiniz. Ahmet veya Mehmet alsın diye veya bizim partiye yakın yardım eder diye bir isim aklınızdan geçiyorsa ve gayret ediyorsanız vallahide billahi de iyi niyetli değilsiniz. "En düşük fiyattan kim alır? En iyi kim yapar?" diye düşüneceksiniz iyi niyet böyle bir şey arkadaşlar. Burası beytülmal bizim malımız değil. Dışarıda mağazamızda iş yaparken fabrikamızdan iş yaparken kendi özelimizde iş yaparken istediğimiz adam verelim istediğimiz adamı da kollayalım hiçbir mahsuru yok ama burası belediye başkanlığı tüyü bitmedik yetimin hakkının olduğu bir yer. Efendimiz şu sözünü unutmayalım. Beytülmalı eski bir hırka biler olsa ve onu aşırsa cennet kokusu duyamaz. Arkadaşlar iyi niyet, iyi niyet, iyi niyet. Sadece ihaleyi söyledim. Hepsini bunun dışındakiler içinde hep iyi niyet. Allah rızası için gayret etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

