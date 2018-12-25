Afyonkarahisar Belediyesi olağanüstü toplandı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban Başkanlığında başlayan toplantıda belediye yatırım ve diğer harcamalarında kullanılmak üzere kamu ve özel bankalardan kredi alınmasına yönelik 3 Aralık 2018 tarihli ve 409 sayılı Belediye Meclis Kararının değiştirilmesi hakkındaki teklif oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Burhanettin Çoban, Belediye Kanununa göre Afyonkarahisar Belediyesi'nin borçlanabileceği 8 milyon TL ile ilgili 3 Aralık 2018 tarihinde alınan kararı hatırlattı. Başkan Çoban, "Bu kararımızla ilgili olarak banka iki kelimenin ilavesini istiyor. O da şudur; "8 milyon TL kredi alınmasına buna karşılık teminat vermeye." Teminat nedir diye sorulursa EDAŞ'tan aylık 300 bin TL civarında bir elektrik vergisi gelirimiz var. Banka, o gelirin teminat gösterilmesini istiyor" diye konuştu.

"300 milyon gelir, 25 milyon borçla görevi devredeceğim"

Kredi alınmasına yönelik açıklamalarda da bulunan Başkan Burhanettin Çoban; "Balmahmut İçme Suyu kuyularına 14 milyon TL gibi giderlerimizden dolayı bütçemizde ufak bir sapma oldu" diye konuştu. Belediye'yi teslim aldıklarında 52 Milyon TL gelire sahip olmasına karşın faizleri ile birlikte 70 milyon TL borcu olduğunu hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban; "Şu anda 300 milyon gelirimiz var, bu aldığımız kredi ile faizler dahil 25 milyon TL borçla teslim edeceğim. Böyle bir belediye Türkiye'de yoktur. Ama şu anda bu krediye zorunluluk var. Ödemeler konusunda müteahhitlere ödeme yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 26 milyon TL müteahhitlere borcumuz var ancak bu kredi ile birlikte Ocak-Şubat ve Mart ayı gelirlerimizle birlikte hiçbir müteahhite borcumuz kalmayacak. Sadece ve sadece bankaya olan borcumuz kalıyor" dedi.

Kaynak: İHA