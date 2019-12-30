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Afyonkarahisar kar yağışıyla beyaza büründü (2)

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, dün gece başlayan kar yağışının şiddeti bu sabah arttı.

Afyonkarahisar kar yağışıyla beyaza büründü (2)

ÇAY'DA KAR YAĞIŞI

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, dün gece başlayan kar yağışının şiddeti bu sabah arttı. Okula gitmeye çalışan öğrenciler, kar nedeniyle zorlanırken, kent merkezinde kar kalınlığı, 5 santimi buldu. Belediyeye ait araçlarla ilçenin caddelerinin açık tutulması için kar temizleme çalışması başlatıldı.

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Kaynak: DHA




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