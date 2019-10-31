Afyonkarahisar Mutfağı UNESCO’ya dahil oldu

Afyonkarahisar, gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı'na girdi.

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmaları başarılı sonuç verdi. Şehrin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ile patatesli ekmeği başta olmak üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma yolundaki ilerleyişini sürdürüyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Mutfağı'nın UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi. Valilik, Belediye Başkanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı'nın birlikte kurduğu 24 kişilik ekibin başarısının büyük olduğunu dile getiren Gümüşhan; "Afyonkarahisar Mutfağımız UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla kentimizin lezzetleri tescillenmiş oldu. Artık Afyonkarahisarımız marka şehir olma yönünde ilerlemektedir. Bu başarıda, başta Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz başta olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da Enerji Kentler Birliği ile Afyonkarahisar Belediyesinin birlikte düzenlediği "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü" panelinde konuyla ilgili yaptığı konuşmada, kentin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olan UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edildiğini ifade ederek, "Türkiye'de gastronomi alanında UNESCO'ya Gaziantep ile Hatay'dan sonra dahil olan 3'üncü şehir Afyonkarahisar olmuştur. Yine geçtiğimiz günlerde de Termal Kentler Birliğine de dahil edilmişti. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık şehirlerimizin markalaşması gerekiyor. Biz de Afyonkarahisarımızı marka şehir haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için il yöneticilerimiz, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızca önemli çalışmalar yaptık. Bunların sonuçlarını da bir bir almaya başladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA