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Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral’a ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral’a ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ı ziyaret etti.

Ziyarette, bölgedeki termal turizmi ile Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi yönündeki fikirler dile getirildi.

İsmet Güral, Vali Tutulmaz, Başkan Zeybek ve Hüsnü Serteser'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Güral Porselen Yönetim Kurul üyesi Ali Güral ve İcra Kurulu Başkanı Naci Pekcan da hazır bulundu.

Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral’a ziyaret

Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral’a ziyaret

Kaynak: İHA




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