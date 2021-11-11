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  3. Afyonkarahisar Sandıklı'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

Afyonkarahisar Sandıklı'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

Son dakika... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünü TIR'a arkadan çarpması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolcu otobüsünde maddi hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza  Sandıklı ilçesinde  Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. 

Arif Nas (54) hakimiyetindeki 41 PK 405 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette giden  Mehmet Ali Bakan'ın (48) hakimiyetindeki TIR'a arkadaş çarptı.

Afyonkarahisar Sandıklı'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

KAZADA YARALANANLAR

Kazada otobüsteki yolculardan Resul Çakır (19), Rabia Akbaba (27), Deniz Sert (36), Durdu Ateş (48), Lokman Sertaç (54), Fatoş (50) ve Berçem Epözdemir (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Yaralılardan Resul Çakır durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Sandıklı'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 7 yaralı Afyonkarahisar Sandıklı'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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