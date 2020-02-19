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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Dana karkas kesimin kilogramı 36 liradan işlem gördü

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 36 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana karkas kesim

HTS

36,00

36,00

Mısır

HTS

1,41

1,41

Soya

HTS

2,60

2,60

Yem

HTS

1,20

2,05

Ayçiçek küspesi

HTS1,761,76

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA




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