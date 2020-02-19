Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Dana karkas kesimin kilogramı 36 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 36 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana karkas kesim
HTS
36,00
36,00
Mısır
HTS
1,41
1,41
Soya
HTS
2,60
2,60
Yem
HTS
1,20
2,05
Ayçiçek küspesi
|HTS
|1,76
|1,76
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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