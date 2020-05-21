Afyonkarahisar'da 1.5 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü
Afyonkarahisar Başmakçı'da 1,5 yaşındaki bebek S.N'nin üzerine sıcak su döküldü. Talihsiz bebek ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesine gönderildi
1.5 yaşındaki bir bebek üzerine sıcak su dökülmesi sonucunda yandı. Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yakınları tarafından Dinar Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 1,5 yaşındaki S.N'nin yanık tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmasına karar verildi.
Bebek, ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü.
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