İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Afyonkarahisar'da 1.5 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

Afyonkarahisar'da 1.5 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

Afyonkarahisar Başmakçı'da 1,5 yaşındaki bebek S.N'nin üzerine sıcak su döküldü. Talihsiz bebek ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesine gönderildi

Afyonkarahisar'da 1.5 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

1.5 yaşındaki bir bebek üzerine sıcak su dökülmesi sonucunda yandı. Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Afyonkarahisar'da 1.5 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

Yakınları tarafından Dinar Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 1,5 yaşındaki S.N'nin yanık tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmasına karar verildi.

Afyonkarahisar'da 1.5 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

Bebek, ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü. 

Afyonkarahisar'da 1.5 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

Eğitim Editörü

Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT