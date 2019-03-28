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  3. Afyonkarahisar’da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar’da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başarılı çalışmalarını hızlandıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Afyonkarahisar’da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar’da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Kaynak: İHA

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