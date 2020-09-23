Afyonkarahisar’da 3 bin 300 kişiye koronavirüs şoku!

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Gebeceler beldesinde artan koronavirüs vakalarına yüzünden İl Hıfzıssıha Meclisi'nin aldığı kararla 3 bin 300 nüfuslu beldeye karantina uygulaması getirildi. Giriş ve çıkışlar durdurulduğu belde de jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıha Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre ilde bulunan 3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesinde koronavirüs vaka sayılarının artmasında dolayı karantina uygulaması başlatıldı. Belde de sadece ekmek fırınları ve bakkalların açık olacağı bildirilirken beldeye giriş ve çıkışlarda yasaklandı.

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