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Afyonkarahisar'da 883 sikke ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirilirken, 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da 883 sikke ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirilirken, 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine İhsaniye ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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DHA

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