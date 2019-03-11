Afyonkarahisar'da 883 sikke ele geçirildi
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirilirken, 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirilirken, 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine İhsaniye ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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DHA
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