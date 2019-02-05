Afyonkarahisar’da AK Parti’den eğitim semineri

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından eğitim semineri düzenlendi.

Eğitim seminerine, AK Parti Tokat eski Milletvekili Zeyid Aslan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, protokol üyeleri ve çok sayıda parti üyesi katıldı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün yapacağımız çalışmalar 31 Mart seçimlerinin sonucunu belirleyecektir. Burada da ortaya çıkacak sonucun Türkiye'ye ve millete şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle milletimizin teveccühü ile zafer yeniden inşallah bizim olacaktır. AK Parti belediyecilikte çığır açmış milletin gönlünde bu hizmetleri ile yer edinmiş kadroları tarafından kurulmuştur. Partimizin belediyelerde ki başarısının arkasında halka hizmeti hakka hizmet olarak bilen bir pratikmen yani değerler dizisi değişikliği vardır" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise, "Görev almış hemen hemen Türkiye'deki tüm teşkilatları en güzel şekilde tanıyan Zeyid Aslan'ın bu eğitimi verecek olması bence büyük bir şans. İnşallah tüm arkadaşlarımız burada aldığı eğitimi teşkilat aday ilişkilerinde en güzel şekilde uygular ve 31 Mart seçimlerinden partimiz hem Afyonumuzda hem de ülkemizde çok güzel sonuçlar alır. Ben tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum Cenab-ı Allah inşallah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Tokat eski Milletvekili Avukat Zeyid Aslan konuyla ilgili açıklamalarında, "Anlatacak birçok şeyimiz var yine var ama bu seçimde özellikle 24 Hazirandan sonra ister buna dışarıdan yapılan saldırılar diyelim ister içerideki bir takım eksiklerimiz ya da hatalarımızdan kaynaklı diyelim. Ekonomiyle başlayan psikolojik bir savaşın içerisinde kaldık doğal olarak ekonomi bugün 82 milyon 700 bine çıktı sanırım nüfusumuz her bir vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor. Pazara giden kadını da markete giden çocuğu da yani her birimiz doğal olarak ekonomiden etkileniyoruz. Ekonomide yaşanan bir dalgalanma seçim öncesi bu seçimi zor kılar hale geldi doğru ekonomide sıkıntı var, pazarda yangın var, markette sıkıntı var doğru bunların hepsini şunu söyleyemez hayır efendim hiçbir sıkıntı yok ya ne alaka buna ister başka sebeplerle diyelim o yüzden sahaya çıktığımızda bu noktada gelen tepkiler karşısında sahaya çıkmamaya çalışıyoruz. Ya kardeşim belediye başkanım çıksın gitsin anlatsın biz kenarda köşede bekleyelim millet tepki verebilir, millet sıkıntısını ifade edebilir doğru. Bir şey sormak lazım ekonomiden girmek istiyorum. Biraz da çok fazla kazandığımız için kaybetme korkusuyla karşı karşıyayız bir sıkıntı var bu vatandaşta" şeklinde konuştu.

Eğitim semineri karşılıklı soru cevap şeklinde devam ederken, Tokat Eski Milletvekili Zayid Aslan ve protokol üyelerinin günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA