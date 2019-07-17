Afyonkarahisar’da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Afyonkarahisar kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle 70'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskınları yaşandı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü'ne, 14 mahallede 70'in üzerinde ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskını yaşandığı ihbarı geldi. İtfaiye ve AFAD'dan yaklaşık 80 personel, ihbar gelen evlerde vidanjörler ve motopomplarla su tahliyesi yaptı.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Arif Zenger, yağış nedeniyle mahallesinde yaklaşık 20 civarında evin bodrum katını su bastığını belirtti. Su baskınları nedeniyle evlerde maddi zararlarının oluştuğunu dile getiren Zenger, "Mahallemizde, yaklaşık 20 evin bodrum katını su basmıştır. Ev sahiplerinin çok sayıdaki eşyası suların içerisinde kaldı. Şuanda Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiyesi, Kanalizasyon ve Su İşleri ve AFAD personeli su tahliyesi yapıyor. Bu zor günümüzde vatandaşlarımızın yanında olan belediye ve AFAD personeline teşekkür ediyoruz. Ancak mahallemizde en kısa sürede yağmur atık su ve kanalizasyon projesinin başlamasını talep ediyoruz" dedi.

Evinin bodrum katını su basan Osmangazi Mahalle sakini Fikriye Fidan ise 13 yıldır hiç bu şekilde bir manzarayla karşılaşmadığına değinerek, "Yağmur suyu, kanalizasyonlara verildiği için evimizi atık su basıyor. Bu yıl 3'üncü oluyor. Evimiz ve eşyalarımız perişan durumda. Maddi ve manevi açıdan kötü durumdayız. Bu su kanallarında yetkililer tarafından bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Belediyemiz ve AFAD'dan yardım talep ettik. Onlarda, şimdi evimde su tahliyesi yapıyor. Onlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA