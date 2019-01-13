Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'da araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran kişileri karşılıksız çek vererek dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran kişileri, karşılıksız çek vererek dolandırdıkları ihbarı üzerine, araştırma başlattı. Araştırmada 14 kişi ve bu kişilerin adresleri tespit edildi. Şüpheliler, önceki gün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı, haklarında "Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" yapmak suçlarından işlem yapıldı.

12'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin resmi kurumların işlerini yaptıklarını söyleyerek mağdurlara güven verdikleri, bu şekilde satın aldıkları araçları ellerinde tutmayarak, kendi aralarında devir yaptıkları, aynı gün veya birkaç gün içerisinde de üçüncü kişilere satış yaptıkları tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., A.Ç., L.Ç., M.K., A.Y., M.S.E., M.M., H.Y., A.A., O.Ö., A.O.E. ve S.Ş. tutuklanırken, F.M. ile A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA