Afyonkarahisar’da eğitime kar engeli

Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşrı kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Sinanpaşa, Bayat, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA