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Afyonkarahisar’da eğitime kar engeli

Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar’da eğitime kar engeli

Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşrı kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Sinanpaşa, Bayat, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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