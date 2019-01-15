Afyonkarahisar’da eğitime kar engeli
Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşrı kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Sinanpaşa, Bayat, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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