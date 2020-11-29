MasterChef kim elendi? 29 Kasım PazarMasterchef Uğur Yılmaz diskalifiye mi oldu? | Neden diskalifiye edildi? | Ne paylaşımda bulunmuştu | Uğur Yılmaz Deniz kimdir?Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 29 Kasım 2020 PazarSakaryasporlu holigan taraftar, Pendik Emniyet Müdürüne saldırdı!İstanbul'da gece öldürülen şahsın cansız bedeni sokağa çıkma yasağı bitince fark edildi!Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çifti müşteri gibi davranılarak suçüstü yakalandıOrdu'da cinnet geçiren kayınpeder önce gelinini ardından kendini vurduBatman'da 1 buçuk yaşındaki Sakine bebek koronvirüsten öldüTuzla’da Çöp Toplama Alanları koronavirüsten arındırılıyor!21 yaşındaki model, para karşılığı ilişkide kullanılan prezervatifi satacak
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çifti müşteri gibi davranılarak suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çifti müşteri gibi davranılarak suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinde 'eş değiştirme' ilanı veren Fırat A. ve eşi Arzu A. çifti İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ekipler müşteri gibi davranarak çift ile iletişime geçti ve suç üstü yakaladı.

Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çifti müşteri gibi davranılarak suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da yaşanan bir çift sosyal medya üzerinden “Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz” paylaşımı yaparak  'eş değiştirme' ilanı verdi.  Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ihbar üzerine harekete geçerek çifti kısa sürede yakaladı. 

2 BİN TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTILAR

Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu.

VERİLEN ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT