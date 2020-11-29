Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çifti müşteri gibi davranılarak suçüstü yakalandı
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinde 'eş değiştirme' ilanı veren Fırat A. ve eşi Arzu A. çifti İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ekipler müşteri gibi davranarak çift ile iletişime geçti ve suç üstü yakaladı.
Afyonkarahisar'da yaşanan bir çift sosyal medya üzerinden “Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz” paylaşımı yaparak 'eş değiştirme' ilanı verdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ihbar üzerine harekete geçerek çifti kısa sürede yakaladı.
2 BİN TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTILAR
Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu.
VERİLEN ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.