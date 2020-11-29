Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çifti müşteri gibi davranılarak suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da yaşanan bir çift sosyal medya üzerinden “Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz” paylaşımı yaparak 'eş değiştirme' ilanı verdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ihbar üzerine harekete geçerek çifti kısa sürede yakaladı.

2 BİN TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTILAR

Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu.

VERİLEN ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.