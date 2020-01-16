Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu, 3 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM şube müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Kocaeli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden ihraç astsubay R.K. ile doktor M.Ş.K. ve cezaevinde teknisyen olan H.Ç.'yi ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA