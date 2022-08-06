Afyonkarahisar'da iki kaza! TIR'a kamyon ve yolcu otobüsü çarptı: 2 kişi olay yerinde öldü, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da lastiğini değiştiren TIR'a, tur otobüsü çarptı. Kaza sonrası TIR şoförü ve ona yardıma gelen M.K. kendilerini başka bir kaza içinde buldu. İkili, aynı yönden gelen kamyonun çarpması sonrası olay yerinde öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre kaza Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Osman köy kavşağında meydana geldi. Sabah saatlerinde sürücü C.A, (28) hakimiyetindeki 31 HD 052 plakalı TIR'ın lastiğini değiştirdiği sırada aynı istikametten gelen sürücü B.T. (50) idaresindeki 34 LEY 739 plakalı otobüs TIR'a yandan çarptı.

Afyonkarahisar'da iki kaza! TIR'a kamyon ve yolcu otobüsü çarptı: 2 kişi olay yerinde öldü, 5 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine otobüste yaralanan H.F (26), F.K. (25), M.A (74), G.K (28), N.I (27) ambulansla Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da iki kaza! TIR'a kamyon ve yolcu otobüsü çarptı: 2 kişi olay yerinde öldü, 5 kişi yaralandı

İKİNCİ KAZA

Kaza sonrası TIR şoförü C.A ve ona yardıma gelen M.K. (39)'ya ise aynı yönden gelen farklı bir kamyon çarptı. C.A. ve M.K. olay yerinde can verdi. Kazanın ardından Jandarma soruşturma başlattı.

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