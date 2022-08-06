Afyonkarahisar'da iki kaza! TIR'a kamyon ve yolcu otobüsü çarptı: 2 kişi olay yerinde öldü, 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da lastiğini değiştiren TIR'a, tur otobüsü çarptı. Kaza sonrası TIR şoförü ve ona yardıma gelen M.K. kendilerini başka bir kaza içinde buldu. İkili, aynı yönden gelen kamyonun çarpması sonrası olay yerinde öldü, 5 kişi ise yaralandı.

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