Afyonkarahisar'da iki kaza! TIR'a kamyon ve yolcu otobüsü çarptı: 2 kişi olay yerinde öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Osman köy kavşağında meydana geldi. Sabah saatlerinde sürücü C.A, (28) hakimiyetindeki 31 HD 052 plakalı TIR'ın lastiğini değiştirdiği sırada aynı istikametten gelen sürücü B.T. (50) idaresindeki 34 LEY 739 plakalı otobüs TIR'a yandan çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ihbar edilmesi üzerine otobüste yaralanan H.F (26), F.K. (25), M.A (74), G.K (28), N.I (27) ambulansla Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.
İKİNCİ KAZA
Kaza sonrası TIR şoförü C.A ve ona yardıma gelen M.K. (39)'ya ise aynı yönden gelen farklı bir kamyon çarptı. C.A. ve M.K. olay yerinde can verdi. Kazanın ardından Jandarma soruşturma başlattı.