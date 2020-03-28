Afyonkarahisar'da "İl Pandemi Kurulu" toplantısı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirler alınarak, kurallara titizlikle uyulması noktasında gereğinin yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Köy, belde ve ilçeler arası ile il merkezlerine ve il dışına, belediye ve taşıma kooperatiflerince verilen toplu taşıma hizmetlerinin durdurulmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, sosyal mesafenin korunması şartı ile ilçeler ve iller arası işçi servis hatlarının hizmet vermeye devam edebileceği bildirildi.

Açıklamada, toplu taşıma hizmeti sunan otobüs ve minibüslerin 20:00-06:00 saatleri arası faaliyetlerinin durdurulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Şehir içinde çift sıra park yapılamayacak. Aksi halde cezai işlem uygulanacak. Alınan diğer tedbirler ise şöyle; hastanelerde, hasta ziyareti yasaklandı. Otogarlarda verilen hizmetler acil durumlar haricinde en asgari seviyeye indirilecek. Sadıkbey Mahallesi'ne minibüs ve otobüs hatları durduruldu. Mahalleye giriş ve çıkışlar acil ihtiyaç hali gözetilerek, jandarma ekipleri kontrolünde yapılacak. 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşların, sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında araç muayeneleri ertelendi."

- Spor ve yürüyüşler yasaklandı

Açıklamada, toplu halde yapılan spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin hafta içi ve hafta sonu yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA