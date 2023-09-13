Afyonkarahisar’da ’İntiharı Önleme Günü’ etkinliği

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü etkinlikleri çerçevesinde, Park Afyon AVM" de bir stant kurularak, AVM çalışanları ve ziyaretçilerine konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personeli tarafından, "Harekete geçerek umut oluşturmak" teması ile yapılan etkinlikte; belirli davranışların bu kapsamda risk yönünden gösterge değerinde olduğu aktarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğer kişi ölmek istediğinden ya da acılarından kurtulma arzularından bahsediyorsa, İnternetten veya çevresinden silah, ilaç gibi intihar araçlarını araştırıyorsa, alkol ya da madde kullanımında artış varsa, değerli eşyalarını dağıtıyor, vasiyet hazırlıyor veya çevresindekilerle vedalaşıyorsa, kendi içine çekiliyor veya kendini tecrit ediyorsa, başkalarına ya da hayata yük olmaya başladığından bahsediyorsa, öfkeli davranışlar sergiliyor veya intikam duygularından bahsediyorsa, önünü ardını düşünmeden canını tehlikeye atıyorsa, umutsuzluktan veya yaşamak için bir sebebi olmadığından bahsediyorsa intihar düşüncesinin sorgulanması gerekir. Bu düşünce ve davranışların kendiliğinden geçeceği veya önemli olmadığı yanılgısına kapılmak sakıncalı olabilir. İnsanın yakınlarının desteği her zaman kıymetlidir. Bu belirtileri deneyimleyen kişiler sıklıkla yakın desteğinin yanı sıra uzman desteğine de ihtiyaç duyar. Umut oluşturmak için harekete geçmek ve harekete geçirmek hayat kurtarıcı olabilir. Elinizi uzatın ve hayat kurtarın."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)