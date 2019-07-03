Afyonkarahisar’da iş garantili meslek edindirme kursu

Afyonkarahisar'da yeni istihdam oluşturmak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve bir çağrı merkezi firması arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında kursa katılan 50 kişi istihdam edilecek.

Afyonkarahisar'da yeni istihdam oluşturmak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve bir çağrı merkezi firması arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında 25'er kişilik 2 gruptan oluşan işsizler aldıkları eğitimlerin ardından çağrı merkezi firmasında işe başlayacak. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya yaptığı açıklamada, kursun 29 gün süreceğini belirterek tüm işsizlere başvuruya yapmaya davet etti. Karakaya konuşmasına şöyle devam etti;

"Müşteri hizmetleri görevlisi asistanı kursu açıyoruz. Kursumuz toplam 2 sınıf olacaktır. Kurs süresi 29 gündür. 7 Temmuz tarihinde başlayıp 23 Ağustos tarihinde kursumuz sona erecektir. Başvurular bugün itibariyle başlamıştır. Kendisine yeni bir meslek edinmek isteyen çalışmak isteyen arkadaşlara buradan çağrı yapıyoruz. Kursumuz istihdam garantilidir. Kursun sonunda firmamız tarafından bu gençler istihdam edilecektir."

4 bin 646 kişi işe yerleştirildi

Afyonkarahisar'da 31 Mayıs itibariyle 4 bin 646 vatandaşı işe yerleştirdiklerini ifade eden Karakaya; "Bildiği üzere en önemli programlarımızdan birisi iş başı eğitim programıdır. İş başı eğitim programında da şu ana kadar 31 Mayıs itibariyle 407 firmayla bin 613 kişi şu anda bu programdan faydalanmıştır. Çalışmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kurumumuza davet ediyoruz" dedi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Diktaş ise başlayacak olan kursların eğitim kısmında kendi kurumlarının yer aldığını kaydetti.

Kaynak: İHA