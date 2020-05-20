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Afyonkarahisar’da jandarma kask kontrolü yaptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçede motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında ölü ve yaralı sayılarında artış olması nedeniyle harekete geçen jandarma ekipleri, kavşak noktalarda motosiklet denetimi yaptı.

Afyonkarahisar’da jandarma kask kontrolü yaptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçede motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında ölü ve yaralı sayılarında artış olması nedeniyle harekete geçen jandarma ekipleri, kavşak noktalarda motosiklet denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafındn yapılan denetimde kask kullamayan 23 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı. Sigortası bulunmayan 12 motosiklet trafikten men edilirken, sigortası yaptırılan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Jandarma trafik yetkilileri, motosikletlerin bilinçsiz ve güvenlik önlemleri alınmadan kullanıldığını ve bu uygulamanın vatandaşların güvenli motosiklet kullanımı için bilinçli olununcaya kadar devam edeceğini belirttiler.

Afyonkarahisar’da jandarma kask kontrolü yaptı

Afyonkarahisar’da jandarma kask kontrolü yaptı

Kaynak: İHA


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