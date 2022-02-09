Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var!

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolu, Çay ilçesinde yer alan Pınarkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre, K.E., yönetimindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü yoğun kar yağışı sebebiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Korkunç kazada 21 kişi yaralanırken, o anlara şahitlik edenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri adrese sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kaza adresine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri otobüsün içerisinden yaralanan 21 yolcuyu güçlükle çıkarmayı başarırken, kurtarılan yaralılar ambulanslar ile bölge yakınlarındaki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor.