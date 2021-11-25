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  3. Afyonkarahisar'da mide bulandıran olay! Nişanlısını para karşılığında başka insanlarla cinsel ilişkiye zorladı!

Afyonkarahisar'da mide bulandıran olay! Nişanlısını para karşılığında başka insanlarla cinsel ilişkiye zorladı!

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden nişanlısını swinger (eş değiştirme) yöntemiyle cinsel ilişkiye zorlayan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da mide bulandıran olay! Nişanlısını para karşılığında başka insanlarla cinsel ilişkiye zorladı!

Mide bulandıran olay Afyonkarahisar'ın Erenler mahallesinde gerçekleşti. Bir sosyal medya hesabının sürekli pornografik videolar paylaşması polis ekiplerini harekete geçirdi. Veli G. (26) isimli şahsın hesabına ulaşan polis, kendilerini müşteri gibi gösterip 700 TL'ye anlaşma sağladılar. Planın ardından verilen adrese baskın düzenleyen ekipler şüpheli Veli G. ve nişanlısı Huri F.'yi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da mide bulandıran olay! Nişanlısını para karşılığında başka insanlarla cinsel ilişkiye zorladı!

PARA KARŞILIĞINDA NİŞANLISINI CİNSEL BİRLİKTELİĞE ZORLAMIŞ

Emniyete götürülen çiftin ifadeleri alındı. Veli G.'nin para karşılığında nişanlısı Huri F.'yi başkalarıyla cinsel birlikteliğe zorladığı ortaya çıktı. Pornografik görüntülere yer verilen sayfada Huri F.'nin başka erkeklerle de birliktelik videolarının yayınlandığı görüldü. Sosyal medya hesabında tüm paylaşımları kendisinin yaptığını söyleyen Veli G. ifadesini vermesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri söz konusu evin mühürlenmesi içinse Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile irtibata geçti.

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