Masterchef Soğan dolması nasıl yapılır? | Soğan dolması | Malzemeleri nelerdir?Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 26 Kasım PerşembeHemşire anneden çocuğunun velayetinin alınmasına tepki!FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 26 Kasım PerşembeSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 26 Kasım 2020 PerşembeAvcılar'da korkunç olay, çöpten göbek bağı kesilmemiş halde bebek cesedi çıktı!26 Kasım Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu ?27 Kasım Cuma hutbesi: Faydasız İşleri Terk Etmek Kulluğun GüzelliğindendirBorsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin devri için Katar ile anlaşma imzalandıTecavüze uğrayan 15 yaşındaki kıza annesi inanmayınca halası destek oldu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Afyonkarahisar'da "Nostaljik Tramvay" güzergahı için çalışmalar başladı

Afyonkarahisar'da "Nostaljik Tramvay" güzergahı için çalışmalar başladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in seçim vaatleri arasında yer alan AFRAY ve "Nostaljik Tramvay" projesi konusunda istişare toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'da "Nostaljik Tramvay" güzergahı için çalışmalar başladı

TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Başkan Zeybek'i ziyaret ederek AFRAY ve Nostaljik Tramvay projesinin son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Başkanı Zeybek, Bölge Müdürü Sivri ve yüklenici firma yetkililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı da kentin ulaşımı için düşünülen nostaljik tramvayın güzergahı masaya yatırıldı.

Proje çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Başkan Zeybek, "İlk etapta Ali Çetinkaya Tren Garı'ndan Ordu Bulvarı, Zafer Meydanı, Uzun Çarşı ve Bedesten Çarşısı'nın yanından Ulu Camii istikametine kadar götürmeyi düşünüyoruz. Bu projemizdeki amacımız; şehir içi yolcu taşımacılığının yanı sıra Afyon'un tarihini, kültürünü tanıtmak amacıyla turistik amaçlı işletilen raylı sistem oluşturmaktır. Genellikle kar amacı gütmeyen tarihi raylı sistemlerin ana amacı geçmişte ulaşımın nasıl olduğuna dair bir tarih bilinci oluşturmaktır. Bu güzel projemizde etüt ve fizibilite çalışmalarımıza başladık. Rabbim muvaffak eylesin" dedi.

Afyonkarahisar'da "Nostaljik Tramvay" güzergahı için çalışmalar başladı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT