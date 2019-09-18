Afyonkarahisar’da öğrenci festivali

Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu'nun ortaklaşa düzenledikleri festivalde öğrenciler ve öğretmenler doyasıya eğlendi.

Şemsettin Karahisari Okul bahçesinde yapılan 1. Öğrenci Festivali, akşam saat 20.00'a kadar devam edecek. Okul bahçesini şölen havasına çeviren iki okulun Okul Aile Birliği üyeleri, organizasyonu da birlikte düzenleyerek örnek bir çalışmaya imza attılar. Şemsettin Karahisari Okul Müdürü Uğur Tozan ve Atatürk İlkokulu Müdürü İsa Urhanoğlu'nun el ele vermesi ile yapılan festivale katılım da yoğun oldu. Okul bahçesinde şişme oyun gurupları, basketbol turnuvası, tek atış basket, ip atlama, halat çekme gibi aktivitelerinin yanı sıra öğrenci ve öğretmemler dans ve koro performansları ile sahneye çıktı.

Coşkulu festival

Şemsettin Karahisari Ortaokulu Okul Müdürü Uğur Tozan yaptığı açıklamada, coşku içinde bir festival gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Bakanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz İlköğretim Haftası ve öğrenciler günü programımız bir şölen havasında festival havasında icra edildi. Amacımız Atatürk İlkokuluyla beraber birlik beraberlik içerisinde başarımızı perçinlemek ve diğer okullara örnek teşkil etmektir" dedi.

Atatürk İlkokul Müdürü İsa Urhanoğlu ise, bu haftalarını öğrencilere ayırdıklarını belirterek "Biz de bu haftada günümüzü öğrencilerimize ayırdık. Öğrencilerimiz sabah saatlerinden akşama kadar gün boyu eğlenecekler ve iki okul beraber şekilde Afyon'u güzel bir şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA