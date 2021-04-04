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Afyonkarahisar'da okuldaki 4 öğretmende korona çıktı, okul karantinaya alındı!

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi'ndeki 4 öğretmende koronavirüs tespit edilmesi üzerine okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar'da okuldaki 4 öğretmende korona çıktı, okul karantinaya alındı!

Sağlık Bakanlığının yayımladığı koronavirüs risk haritasında Yüksek riskli iller (turuncu renk) arasında yer alan Afyonkarahisar'da bir okul karantinaya alındı. 

İhsaniye ilçesinde İmam Hatip Lisesi'nde görevli 4 öğretmenin yaptıkları test sonucu pozitif çıktı. İhsaniye Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ise, “4 öğretmenimizin testinin pozitif çıkması üzerine okulda eğitime 10 gün süre ile ara verdik” dedi.

Öte yandan 10 günlük süreçte öğrencilerin uzaktan eğitim ile derslerine devam edilmesine karar verildi. 

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