Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı! 3 dönümlük alan küle döndü

Afyonkarahisar’da çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilirken, aynı zamanda yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de jandarma tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı! 3 dönümlük alan küle döndü

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Işıklar beldesindeki ormanlık alanda meydana geldi. 3 helikopter, 1 uçak ile havadan ve çok sayıda arazöz ile itfaiye tarafından karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı! 3 dönümlük alan küle döndü

3 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük bir alan zarar gördü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ayrıca jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı! 3 dönümlük alan küle döndü

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangına ilk müdahale eden Işıklar Belediyesi İtfaiye Amirliği personeli Ramazan Gölcük, yangın ihbarını alır almaz bölgeye geldiklerini belirterek, “Yangın Ödlek Dere mevkinde başlamış. Yangın ilk başladığında rüzgar yönü değişti ve bu yangının büyümesini önledi. Rüzgar yön değiştirmeseydi daha çok alan yanacaktı. Biz belediye ekipleri ile müdahale ettik. Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerde sonradan geldi. Yangından 1 saat sonrada havadan müdahale başladı. Allah devletimize zeval vermesin, ne kadarlık alanın zarar gördüğü ise çalışma sonrası belli olacak” diye konuştu.

Diğer yandan, bölgede yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması başlatıldı.

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