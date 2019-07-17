Afyonkarahisar'da sağanak yağış ulaşımı engelledi (2)
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Afyonkarahisar-İzmir karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.
YAĞMUR TRAFİĞİ AKSATTI
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Afyonkarahisar-İzmir karayolunda trafiği olumsuz etkiledi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Biriken sulara iş makineleriyle müdahale edildi. Trafiğin tıkanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araç sürücülerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri güvenliği sağlayarak araç geçişini tek şeritten sağladı. Yolda biriken su, AFAD ve Karayolları ekiplerince tahliye edildi.
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DHA
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