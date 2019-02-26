Afyonkarahisar’da son bir yılda 40 şüpheli fuhuştan yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde fuhuş yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda son bir yıl içerisinde 40 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kent genelinde fuhuş yapan şahıslara yönelik olarak 2018 yılı başından itibaren günümüze kadar yapılan operasyonlarda 27 adli tahkikat yapıldığı belirtilerek, 40 şüphelinin yakalandığı, 14 kadının da mağdur olarak ifadesinin alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu işlemler neticesinde "Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü" çerçevesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 23 ikamet, 1 iş yeri ve 1 otel Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı ile 90 gün süreyle mühürlenmiştir. Bahsedilen Adli tahkikatların 12 adeti TCK 227/2 (Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır) kapsamında, 15 adeti de TCK 227/3 (Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır) kapsamında yapılmıştır. Sosyal medya platformlarında fuhuş reklamı yaparak, resim ve telefon numarasını paylaşan, bu yolla kendisine müşteri temin eden şahıslara TCK 227/3 kapsamında işlem yapılmaktadır. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak fuhuşla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA