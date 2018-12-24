İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Afyonkarahisar’da tır kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da tır kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 24. kilometresinde bulunan Kılıçarslan Kavşağı'nda meydana geldi.

Afyonkarahisar’da tır kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 24. kilometresinde bulunan Kılıçarslan Kavşağı'nda meydana geldi. Mercan D. idaresindeki 35 AJ 4447 plakalı tır, Halil A. yönetimindeki 45 HA 304 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası Mercan D. tır içerisinde sıkışırken olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, AFAD ekiplerinin uğraşları sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar’da tır kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da tır kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.