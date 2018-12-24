Afyonkarahisar’da tır kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 24. kilometresinde bulunan Kılıçarslan Kavşağı'nda meydana geldi. Mercan D. idaresindeki 35 AJ 4447 plakalı tır, Halil A. yönetimindeki 45 HA 304 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası Mercan D. tır içerisinde sıkışırken olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, AFAD ekiplerinin uğraşları sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA