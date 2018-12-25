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Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (2)

Afyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç...

Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (2)

SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Afyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi. Sürücüler, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Sandıklı- Dinar yolunda ise yoğun kar yağışını etkili olduğu, yer yer trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.

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DHA

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