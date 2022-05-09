Afyonkarahisar'da yangın! 15 işyeri kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgilere göre ilk olarak ilçe merkezinde çıktığı iddia edilen yangın, daha sonra havai fişek malzemeleri satan bir iş yerine sıçradı. Burada patlamalar meydana gelirken yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer iş yerlerine sıçradı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

(AA)