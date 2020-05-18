Afyonkarahisar’da yayla peynirine yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaylaya çıkan besiciler tarafından yapılan yayla peyniri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İlkbahar mevsimiyle birlikte yaylaya çıkan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, hayvanlarından elde ettiği süt ile ürettikleri peynirleri ilçedeki yoğur, peynir pazarına getirerek satıyorlar.

Özellikle koyun peynirine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kış ayına hazırlık için getirdikleri 5-10 ve 18 kilogramlık tenekelere peynirleri basarak kış ayında tüketmek için saklıyorlar.

Yaklaşık 4 ay içerisinde salamura haline gelerek olgunlaşan koyun peynirleri Nisan ve Mayıs ayında, keçi peyniri ise Haziran ayı içerisinde kışlık olarak hazırlanıyor.

İlçede her hafta Pazartesi günleri kurulan pazara ürünlerini getirdiklerini belirten peynir üreticisi 52 yaşındaki Celal Tanrıkulu, "Müşterinin isteğine göre peynir üretimini gerçekleştiriyoruz. 2 veya 2 buçuk ay içerisinde peynirimiz biter. Haziranın sonunda salamura peynir yapımı biter. Bu yıl koyun peynirinin kilogramını 30 liradan satıyoruz. Bu peynirleri alıp tenekede salamura yatıracaklar ve 3 - 4 ay sonra kışın kasım gibi açıp yiyebilirler. Çepni yaylalarındaki koyunlarımızdan elde ediyoruz. Yoğun talep oluyor, satışlardan gayet memnunuz" dedi.

Kaynak: İHA