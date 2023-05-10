Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı: 'Afyon kaymağı gibi gidiyor'

Türkiye'nin gururu yerli otomobili Togg, Afyonkarahisar'da tanıtıldı vatandaşların yoğun ilgisini gören Togg'u kullanan vali Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın 'Afyon kaymağı gibi gidiyor' söylemi kahkahalara neden oldu.

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Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı: 'Afyon kaymağı gibi gidiyor'

Afyonkarahisar'da tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, vatandaşların beğenisini topladı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kullandığı Togg valilik önüne getirildi."Gemlik mavisi" rengindeki aracı karşılayanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"AFYON KAYMAĞI GİBİ GİDİYOR"

Yiğitbaşı, gazetecilere, sabah saatlerinde eşiyle bindiği aracı kendisinin kullandığını söyledi. Koltuğa geçince insanın heyecanlandığını vurgulayan Yiğitbaşı, "Uzun zamandır araç kullanmıyordum. Kullanımı çok kolay. Çok çabuk hızlanıyor, dikkat etmek lazım. Eşimle aramızda 'Afyon kaymağı gibi gidiyor.' dedik. Valiliğin önüne gelene kadar şehrimizde tur attık. Araç gençler için özgüven olacak. Ülke için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı: 'Afyon kaymağı gibi gidiyor'

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Togg'un fabrikasını da ziyaret ettiğini, aracın asfaltla buluştuğunu görmenin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Türk insanına yetki verildiği zaman neler yapabileceğinin somut örneği. Gurur kaynağımız." dedi.

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KAYNAK: AA

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