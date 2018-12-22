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  3. Afyonkarahisar’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarırken, sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

Afyonkarahisar’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

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