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  3. Afyonkarahisar’da yol çalışmasında göçük: 1 kişi enkaz altında

Afyonkarahisar’da yol çalışmasında göçük: 1 kişi enkaz altında

Afyonkarahisar'da yoldaki çalışmalar sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre bir kişi enkaz altında kaldı.

Afyonkarahisar’da yol çalışmasında göçük: 1 kişi enkaz altında

Afyonkarahisar'da yoldaki çalışmalar sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre bir kişi enkaz altında kaldı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Akçin Mahallesi'nde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında 1 kişinin kaldığı ve enkazda kalan kişiyi kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA


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