Afyonkarahisar'dan büyüleyen manzara! Çiçeklenen kiraz ağaçları göz kamaştırıyor

Kentte yetiştirilen kirazların yüzde 70'i Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın pek çok farklı ülkesine ihraç ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca bu yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Sultandağı Kirazı" bölge çiftçisinin en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki yaklaşık 44 bin dekarlık alanda, bahçelerde çiçek açan kiraz ağaçları, göz kamaştırıyor. Adeta "beyaz gelinliğini" giyen kiraz ağaçlarının muhteşem görselliği, görüntülendi.

"FOTOĞRAF TUTKUNLARININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen kiraz bahçeleri, bembeyaz manzarasıyla Afyonkarahisar-Konya arasında seyahat edenlerin dikkatini çekiyor. Konya'ya seyahat eden Durdu Güney, fotoğraf çekmek için durduğu bir kiraz bahçesinde, "Yolda giderken bembeyaz kiraz bahçelerini gördük. Gerçekten çok güzel ve şahane manzaralar. Çok beğendim ve fotoğraf çekinmek istedik. Hatta sosyal medyalık görseller ortaya çıktı. Yol boyunca en güzellerini hesaplarımdan paylaşacağım. Bu güzergahı kullananlar olursa muhakkak kiraz bahçelerine uğrasınlar, tavsiye ediyorum." diye konuştu. Güney, kiraz çiçeklerinin yeşil-beyaz manzarasının yanı sıra kokusunun da etkileyici olduğunu sözlerine ekledi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı