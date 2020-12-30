Afyonspor-Hacettepe maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com canlı yayın

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Beyaz Grupta oynanacak olan Afyonspor ve Hacettepe maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Afjet Afyonspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Hacettepe Spor deplasmanda 7 maçtır kaybediyor, deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor.

Afyonspor, 14 maçta 17 puanla sıralamanın 10. basamağında yer alıyor. Hacettepe, 16 maçta 9 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. Peki, Afyonspor-Hacettepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AFYONSPOR-HACETTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig'in 18. haftasında Afyonspor ve Hacettepe karşılaşıyor. Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, bugün saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Doğu Yılmaz yönetecek. Doğu Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Sedat Yavanoğlu ve Hasan Erdoğan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belirli 2. Lig maçları Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Afyonspor ile Hacettepe maçı da bu hafta Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı saat 13.00'de Misli.com IOS ve Android üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

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