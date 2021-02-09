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Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Meslek Kodu Nedir?

Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Meslek Kodu ile Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı, Çiftçi (Kümes Hayvanları), Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni mesleği için “3115.16” kod olarak kullanılır iken Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni mesleği için “3522.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

 Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Meslek Kodu “8152.17” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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